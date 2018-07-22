В Индии ликвидировали трех боевиков

Спецподразделение полиции Индии в воскресенье провело операцию по зачистке от боевиков округа Кулгам в штате Джамму и Кашмир на севере страны, сообщил начальник полиции штата Шеш Пол Ваид.
По его словам, эти экстремисты в субботу совершили нападение на патруль полиции, в результате которого погиб один из индийских правоохранителей. Сразу после атаки преступники бежали, а спустя несколько часов укрылись в одном из жилых домов в местечке под названием Худвани. Информацию о местонахождении боевиков полиции передали местные жители.
«К настоящему времени мы обнаружили тела трех ликвидированных террористов», — написал Шеш Пол Ваид в своем аккаунте в Twitter, пишет «РИА Новости».
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