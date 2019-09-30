В Индии из-за наводнений и оползней погибло около 130 человек

Не менее 127 человек погибли за минувшие четверо суток в северных штатах Индии в результате вызванных мощными муссонными ливнями наводнений и оползней. Как сообщает в понедельник телеканал NDTV, больше всего жертв зафиксировано в штате Уттар-Прадеш — 87 человек и в штате Бихар — 27 человек.

По данным газеты The Asian Age, жертвы также отмечены в штатах Уттаракханд, Раджастхан, Мадхья-Прадеш, где общее число погибших оценивается в 13 человек.

В столице Бихара Патне и прилегающих районах закрыты все школы, не работают многие учреждения, закрыты магазины и лавки. Правительство штата запросило у ВВС Индии два вертолета, чтобы сбрасывать с воздуха мешки с продуктами и медикаментами для пострадавших от наводнения районов. Многие поезда в Бихаре отменены или перенаправлены на другие маршруты из-за подтопления железнодорожных путей.

В соседнем штате Уттар-Прадеш власти отменили все отпуска для государственных чиновников. Спасательные группы занимаются эвакуацией жителей из зон наводнения. Полиция перевезла около 500 заключенных из тюрьмы в округе Баллия в другие тюрьмы, после того как вода затопила бараки.

Синоптики предупреждают, что дожди продолжатся в ближайшие дни. (ТАСС)
| 2019-09-30T08:53:02+00:00 30 сентября 2019, 11:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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