В Индии два ребенка погибли в результате отравления в детдоме

Два ребенка погибли, еще десять доставлены в больницу в результате пищевого отравления в детском доме в индийском городе Матхура. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает в пятницу агентство ANI.

«Очень жаль, что 12 детей заболели из-за пищевого отравления, в результате которого двое погибли. Погибшим детям было от шести месяцев до двух лет», — заявил агентству окружной магистрат Сарвагья Рам Мишра.

Он отметил, что, по словам врачей, шесть детей уже идут на поправку.

«Мы добьемся того, чтобы к виновным людям применили жесткие меры после проведения надлежащего расследования в течение 24 часов», — добавил Мишра.

| 2019-08-30T23:17:13+00:00 31 августа 2019, 03:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss