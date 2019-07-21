В Индии более тридцати человек погибли во время грозы

В результате ударов молний в штате Уттар-Прадеш на севере Индии 32 человека погибли, 13 пострадали, об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на заявление властей.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере девять человек, в том числе восемь детей, погибли, более десятка получили ранения во время грозы в одном из селений северного индийского штата Бихар.

Как отмечается, в воскресенье всего погибли 32 человека. Среди погибших было по семь человек в городе Канпур и в округе Фатехпур, пятеро умерли в городе Джханси на юге штата, четыре жертвы в стихии было зафиксировано в Джалауне, три — в округе Хамирпур, два человека погибли в районе города Газипур, и по одной жертве грозы было в городах Джанпур, Пратапгарх, Канпур и Читракут.

| 2019-07-22T00:09:54+00:00 22 июля 2019, 03:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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