В Индии более 70 человек погибли в результате мощных ливней – СМИ

Как минимум 73 человека погибли в индийском штате Уттар-Прадеш из-за мощных муссонных ливней, передает телеканал NDTV.

Сообщается, что только за последние сутки на востоке штата выпало от 84,2 до 102,2 мм осадков, что серьезно превышает норму для этого времени года. Ливни спровоцировали наводнения и оползни.Отмечается также, что стихия затронула соседние штаты Бихар, Раджастхан и Уттаракханд. В нескольких районах на севере страны из-за плохой погоды до 30 сентября включительно закрыли все школы. Кроме того, отменены некоторые поезда, так как местами были затоплены железнодорожные пути.

По прогнозам метеорологов, в течение ближайших двух суток в Уттар-Прадеше и прилегающих регионах ожидаются очень сильные осадки (aif.ru)