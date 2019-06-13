В Индии более 50 детей умерли после употребления в пищу плодов личи

По меньшей мере 53 ребенка скончались в северных районах Индии за последние 10 дней после употребления в пищу фруктов личи. Как передает РИА Новости, об этом сообщает агентство PTI со ссылкой на данные медицинских служб.
По словам местных медиков, все случаи гибели детей были зарегистрированы в округе Музаффарпур штата Бихар, где располагается множество садов с данными деревьями.
Отмечается, что у всех заразившихся наблюдались симптомы синдрома острого энцефалита, а также резкое падение уровня глюкозы в крови, которое могло стать следствием попадания в организм детей содержащихся в плодах личи токсинов.
В настоящее время в реанимации со схожими симптомами находится еще 40 несовершеннолетних, врачи борются за их жизнь.
СМИ отмечают, что вспышки заболеваний у детей, связанных с употреблением в пищу плодов личи, фиксируются в Бихаре каждое лето с 1995 года. В 2014 году болезнь, получившая среди местного населения название «Чамки Бухар», унесла рекордные 150 жизней.