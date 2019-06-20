В Индии автобус с людьми рухнул в реку, семь детей пропали без вести

Местным жителям удалось еще до прибытия экстренных служб спасти всех 22 взрослых, однако следов детей обнаружить не удалось. Полиция полагает, что сильное течение могло унести их далеко от места ДТП. К операции была привлечена команда аквалангистов, но до сих пор поиски детей результатов не принесли.