В Индии автобус с людьми рухнул в реку, семь детей пропали без вести

По меньшей мере семь детей пропали без вести в результате крупной аварии, которая произошла в северном индийском штате Уттар-Прадеш, сообщает полиция региона, передает РИА Новости.
Инцидент произошел в окрестностях города Лакхнау, столицы данного региона. Автобус, в котором находились 29 человек, возвращался ночью со свадьбы. По неизвестной причине водитель потерял управление, из-за чего машина перевернулась и рухнула в реку.
Местным жителям удалось еще до прибытия экстренных служб спасти всех 22 взрослых, однако следов детей обнаружить не удалось. Полиция полагает, что сильное течение могло унести их далеко от места ДТП. К операции была привлечена команда аквалангистов, но до сих пор поиски детей результатов не принесли.
Верховное руководство штата было проинформировано о случившемся и распорядилось приложить максимум усилий для поиска и спасения пропавших.
| 2019-06-20T11:47:02+00:00 20 июня 2019, 12:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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