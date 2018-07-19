В Индии 17 мужчин месяцами насиловали девочку-подростка

В индийском городе Ченнаи 17 мужчин с января насиловали 11-летнюю девочку. Об этом сообщает CNN.

«17 мужчин работали в здании, где жила девочка, в качестве персонала службы безопасности и техники. Сейчас они находятся под арестом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у девушки были проблемы со слухом. Предполагается, что перед насилием в подвале здания мужчины вводили ей «успокаивающие препараты».

О насилии девочка призналась членам своей семьи, которые затем вызвали полицию. Пострадавшая опознала всех насильников. По меньшей мере четверо из них признали свою вину.

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| 2018-07-19T14:43:41+00:00 19 июля 2018, 14:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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