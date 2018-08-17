В Иерусалиме умер старейший содержавшийся в неволе бегемот

Старейший из содержавшихся в неволе бегемотов скончался в Иерусалиме, сообщил городской зоопарк.
Самку по кличке Тамми нашли без признаков жизни в пруду вольера африканских животных. Ей было 59 лет. Бегемоты в среднем живут по 40-50 лет.

«Тамми скончалась в достойном возрасте, окруженная большой любовью и заботой. Она была старейшей из содержащихся в зоопарках гиппопотамов», — сказано в сообщении Библейского зоопарка Иерусалима.

Смотрители рассказывают, что Тамми пользовалась непререкаемым авторитетом у соседей по африканскому вольеру — жирафов, носорогов и зебр.

«Это скорбное известие для всех нас — сотрудников и посетителей, знакомых Тамми и ее почитателей», — сообщил зоопарк.В иерусалимском зоопарке, основанном в 1940 году, содержат более 200 видов животных, причем основное внимание уделяется тем из них, кто упомянут в Библии или обитает на территории Израиля.

РИА Новости

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| 2018-08-17T23:15:27+00:00 18 августа 2018, 08:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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