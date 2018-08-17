В Иерусалиме умер старейший содержавшийся в неволе бегемот

«Тамми скончалась в достойном возрасте, окруженная большой любовью и заботой. Она была старейшей из содержащихся в зоопарках гиппопотамов», — сказано в сообщении Библейского зоопарка Иерусалима.

Смотрители рассказывают, что Тамми пользовалась непререкаемым авторитетом у соседей по африканскому вольеру — жирафов, носорогов и зебр.