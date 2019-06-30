В Идлибе вновь напали на позиции турецких войск

Турецкий наблюдательный пункт в сирийской провинции Идлиб вновь подвергся нападению, никто не пострадал. Об этом сообщило в субботу Министерство национальной обороны Турции.

«Из находящегося под контролем сирийского режима региона были запущены три артиллерийских снаряда по нашему наблюдательному пункту под номером 10. В результате нападения никто не пострадал, ущерб нанесен не был», — говорится в коммюнике.

В турецком оборонном ведомстве также подчеркнули, что обстрел прекратился после «немедленно предпринятых действий России».

| 2019-06-30T01:05:36+00:00 30 июня 2019, 07:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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