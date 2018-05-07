В Ичеришехер пройдет выставка, посвященная 25-летию членства в ЮНЕСКО

8 мая при организационной поддержке Министерства культуры, Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» и НПО “Arts Council Azerbaijan” пройдет выставка, посвященная 25-летию членства в ЮНЕСКО.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Управлении заповедника, на выставке будут демонстрироваться работы начинающих и известных художников на тему материально-духовных ценностей.

Основная цель мероприятия – пропаганда национально-духовных ценностей, сохранение богатого культурного наследия.

Выставка продлится до 12 мая.

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| 2018-05-07T15:12:58+00:00 7 мая 2018, 15:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|0

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