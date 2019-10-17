В хвосте рейтингов

По мощности интернета Азербайджан остается самой отсталой страной региона — на это обстоятельство указывают не только жалобы потребителей, но и международные исследования. Получается, что, невзирая на официальные заявления об устойчивом развитии сферы информационно-коммуникационных технологий и превращении страны в региональный цифровой центр, именно качество интернета остается ключевой проблемой, отметил экономист Рашад Гасанов.

По его словам, авторитетная в мире исследовательская организация Cable (cable.co.uk) обнародовала в текущем году рейтинг стран мира по скорости Интернета. Азербайджан занял в этом списке 141 место среди 207 стран мира. Скорость интернета в стране ниже мировых показателей и составляет 3.1 Мбит/с.

«По упомянутому показателю наша страна находится на одном уровне с государствами Африки, — пояснил экономист. — Азербайджан уступает Замбии и впереди Республики Бурунди. Страны региона опережают нас в этом отношении». Для сравнения, Россия заняла в этом рейтинге 54-е место. Скорость интернета в соседней стране 14,89 Мбит/с.

Грузия — 7,14 Мбит / с, 88-е место,

Турция — 5,35 Мбит / с, 102 место,

Армения — 4,85 Мбит / с, 110 место

Казахстан — 4,66 Мбит / с, 113 место,

Иран — 4,39 Мбит / с, 118-е место

«Примечательно, что ни одна из этих стран не может сравниться с нами по расходам государственного и частного сектора на развитие этой сферы», — сообщил Гасанов, отметив, что самый высокий уровень по скорости Интернета демонстрирует Швеция — 55,18 Мбит / с. Это в 16 раз больше, чем в Азербайджане. Стране, которая, судя по заявлениям, бросает вызов миру и готовится к пятой индустриальной революции.

В свою очередь эксперт по мультимедийным технологиям Осман Гюндюз считает исследования заслуживающими доверия, поскольку речь идет об авторитетной международной структуре. В довесок этому упомянутое исследование проливает свет на постепенную потерю позиций. Так, в минувшем году наша страна была на 135-м месте, а в 2017-м — 102-м месте. Это означает, что Азербайджан по скорости Интернета опустился на 6 ступеней, а за два года — на 32 ступени. B текущем году средняя скорость Интернета в мире была на уровне 11 mb/s. B Азербайджане этот показатель в 3,5 раза меньше среднемировых — 3.1 mb/s.

Результаты исследования были ожидаемы, считает Гюндюз. По его словам, ухудшение показателей Азербайджана обусловлено двухлетней ошибочной политикой Министерства связи и высоких технологий, поскольку это государственное ведомство «подмяло под себя» весь широкополосной Интернет, не подпуская частные компании к кабельно-канальной системе и господствуя над рынком.