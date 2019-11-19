В Huawei заявили, что отсрочка ограничений не меняет несправедливого отношения США

Временное продление лицензии, позволяющей американским компаниям поставлять китайской телекоммуникационной корпорации Huawei продукцию, не затрагивающую национальную безопасность США, не меняет несправедливого отношения Соединенных Штатов к китайскому производителю. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении Huawei.

«Независимо от того, продлевается ли временная лицензия, она по-прежнему имеет ограничительное влияние на Huawei и не может изменить того факта, что компания подвергалась несправедливому обращению», — говорится в заявлении, текст которого опубликовало Центральное телевидение Китая.

«Мы всегда считали, что США внесли Huawei в [черный] список наряду с такими компаниями, которые нанесли гораздо более серьезный ущерб, чем Huawei. Это не только приносит экономические убытки американским компаниям, сотрудничающим с Huawei, но и подорвет сотрудничество и взаимное доверие в глобальной цепочке поставок», — говорится в сообщении.

«Мы призываем правительство США прекратить несправедливое отношение к Huawei и вывести компанию из черного списка», — указывается в заявлении.(ТАСС)