В Huawei готовы подписать «антишпионское» соглашение с любыми странами

Ранее, выступая в Лондоне, Лян Хуа заявил, что Huawei готова заключить соглашения с властями западных стран, в том числе с Великобританией, о недопущении шпионажа, чтобы получить доступ к контрактам, связанным с развитием сетей 5G.

В свою очередь, член правления Huawei Тао Цзинвэнь подчеркнул, что «мы настаиваем на принципе, что клиент важнее всего, и никогда не причиним нашим пользователям вреда, мы берем на себя обязательства, что Huawei готова подписать соглашения с любой страной о том, что наше оборудование будет соответствовать стандартам no-spy, no-backdoors.