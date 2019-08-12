В Хорватии у 81-летнего пенсионера нашли гранатомет и арсенал оружия

Сотрудники полиции Хорватии нашли у 81-летнего жителя города Бьеловар в центральной части страны целый арсенал с ручным гранатометом и многочисленным стрелковым оружием, сообщило министерство внутренних дел.

Отмечается, что на склад оружия пенсионера указала 40-летняя соседка, которая пожаловалась в полицию на его угрожающее поведение и попытку проникнуть в ее дом. Женщина рассказала полицейским, что в течение года сосед настойчиво звонил ее по телефону, а 7 августа попытался вскрыть двери ее дома. Окружной суд в Бьеловаре постановил провести обыск дома у пожилого человека.

«В ходе обыска сотрудники в доме и хозпостройках обнаружили ручной гранатомет М-80, 15 ручных гранат, три снаряда калибра 20 миллиметров, две автоматические винтовки, две полуавтоматические, одну винтовку, пять автоматов, гладкоствольное помповое ружье, малокалиберное ружье, 10 пистолетов и револьверов и 8,9 тысяч патронов различного калибра», — говорится в сообщении хорватского МВД.