В Хорватии самолет совершил аварийную посадку на трассе

Небольшой спортивный самолет из-за поломки приземлился на шоссе А6 Загреб-Риека в Хорватии. Инцидент произошел утром в субботу, 17 августа, сообщает Večernji list.

Самолет приземлился на проезжую часть в направлении Риеки. В результате посадки никто не пострадал.

На борту находились два человека – преподаватель частной авиационной школы и его ученик. Преподаватель рассказал, что этот самолет школа одолжила из-за ремонта собственного.

По его словам, во время полета на высоте 300 метров у самолета отказал двигатель.

| 2019-08-17T18:19:38+00:00 17 августа 2019, 19:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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