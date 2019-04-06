В ходе военных операций у Триполи погибли пять человек из армии Хафтара

Пять человек из Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара погибли во время операций к югу от Триполи, предает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя ЛНА бригадного генерала Ахмеда аль-Мисмари.

Силы Хафтара установили контроль над городами Тархуна и Эль-Азизия, которые расположены рядом с Триполи, также заявил аль-Мисмари.

Ранее сообщалось, что ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара взяла под свой контроль Международный аэропорт Триполи, установила контроль над блокпостом 27 к западу от ливийской столицы Триполи.

Командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар в четверг приказал своим силам начать наступление на Триполи для «освобождения от террористов». Источник РИА Новости в ЛНА сообщил, что армия Хафтара без боев заняла несколько районов на юго-западе Триполи, в том числе Джанзур и Эс-Свани. Кроме того, мэр ливийского города Гарьян, расположенного на ведущей к столице Триполи трассе, заявил РИА Новости, что город был занят военными Хафтара также без столкновений.

| 2019-04-06T11:00:19+00:00 6 апреля 2019, 11:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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