В ходе визита в Азербайджан Ираклия Кобахидзе будет обсужден вопрос комплекса «Кешикчидаг»

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал о вопросах, которые обсудит в ходе визита в Азербайджан, намечающегося на 20-21 июня.

Как сообщает грузинское бюро Report, спикер сообщил журналистам, что Азербайджан — дружеская Грузии страна и стратегический партнер.

По словам спикера, вопрос границы между двумя странами будет решен путем переговоров в форме, соответствующей этим отношениям: «В ходе визита в Азербайджан будут обсуждены вопрос пещерно-храмового комплекса «Кешикчидаг», диверсифицированные двусторонние связи и перспективы укрепления сотрудничества».

| 2019-06-06T12:49:18+00:00 6 июня 2019, 13:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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