В ходе визита в Азербайджан Ираклия Кобахидзе будет обсужден вопрос комплекса «Кешикчидаг»

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал о вопросах, которые обсудит в ходе визита в Азербайджан, намечающегося на 20-21 июня.

Как сообщает грузинское бюро Report, спикер сообщил журналистам, что Азербайджан — дружеская Грузии страна и стратегический партнер.

По словам спикера, вопрос границы между двумя странами будет решен путем переговоров в форме, соответствующей этим отношениям: «В ходе визита в Азербайджан будут обсуждены вопрос пещерно-храмового комплекса «Кешикчидаг», диверсифицированные двусторонние связи и перспективы укрепления сотрудничества».