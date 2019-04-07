В ходе протестов в Судане погибли шесть человек

Шесть человек погибли в ходе непрекращающихся с субботы массовых антиправительственных выступлений в Судане. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya.

Ранее поступала информация об одном погибшем в Омдурмане. По данным оппозиции, он был застрелен полицейскими. Минувшей ночью в Хартуме был введен комендантский час. Однако, несмотря на ограничения на передвижения по городу, в воскресенье люди вновь вышли на акции протеста.

Тем временем, по информации из Хартума, аль-Башир проводит в воскресенье встречу с высшим командованием ВС для обсуждения ситуации в стране.

| 2019-04-07T16:55:03+00:00 7 апреля 2019, 18:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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