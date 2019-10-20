В ходе беспорядков в Чили скончались четыре человека

Тело ещё одного погибшего при пожаре, возникшем в одном из супермаркетов в Чили в ходе беспорядков, обнаружили в столице страны, сообщают пожарные.

Ранее стало известно, что три человека погибли при пожаре в другом супермаркете той же торговой сети в Чили. Причины произошедшего пока не известны, однако есть информация о том, что незадолго до пожара центр ограбили. Руководство магазина уже заявило, что погибшие не являются сотрудниками компании.

6 октября в стране выросли цены на проезд в метро на 30 чилийских песо (0,042 доллара). Это привело к протестам. Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями — люди устанавливали баррикады, стучали в кастрюли в знак несогласия с увеличением цен, нанесли ущерб многим станциям метро, подожгли один из торговых центров, автобусы. 19 октября в центр Сантьяго была стянута бронетехника. Власти Чили ввели комендантский час в столице и ряде городов в ночь на 20 октября. (РИА Новости)