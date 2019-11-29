В ходе акции протеста в Тбилиси задержаны 6 человек

6 человек задержаны в ходе акции протеста у Национальной библиотеки в центре Тбилиси, сообщили в пятницу журналистам в МВД Грузии.

«Шесть человек задержаны за неповиновение полиции и мелкое хулиганство»,- сказали в МВД.

Среди задержанных — член партии Лейбористов Лаша Чхартишвили.

Оппозиционеры и их сторонники начали митинг у Национальной библиотеки после немногочисленной акции протеста у парламента. В библиотеке проходило мероприятие, посвященное 30-летию конвенции ООН по правам ребенка, в нем принимала участие министр юстиции Тея Цулукиани.

Протесты начались в Грузии после того, как парламент провалил принятие поправок в конституцию по внесению изменений в избирательную систему, в частности, переход на пропорциональные выборы в 2020 году. Оппозиция выдвигает разные требования, начиная от назначения внеочередных пропорциональных выборов, заканчивая принятием новыми избирательными моделями. (РИА Новости)