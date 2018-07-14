В Хельсинки создали блюдо «Трампутин»

Ресторан Kaffekievari в Хельсинки создал специальное блюдо «Trumputin», посвященное предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает Helsingin Uutiset.

Отмечается, что «Trumputin» состоит из русского блина с красной рыбой, сметаной и луком и расположенных рядом с ним американских панкейков с мороженым и ягодами. По замыслу создателей, блюдо включает в себя одновременно восточное и западное, сладкое и соленое.

Представители ресторана подчеркивают, что создание блюда не имело никакого политического подтекста, и оно может остаться в меню и после встречи президентов, если придется по вкусу посетителям.

Саммит в столице Финляндии 16 июля будет первой полноформатной встречей Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов.

 

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| 2018-07-14T14:26:37+00:00 14 июля 2018, 15:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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