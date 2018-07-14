В Хельсинки приготовили подарки для журналистов

Журналисты, приехавшие в Хельсинки освещать саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, активно получают аккредитации, организаторы приготовили для представителей СМИ небольшие, но оригинальные подарки, передаёт корреспондент РИА Новости.

Выдача аккредитаций началась в субботу утром, а основной наплыв журналистов организаторы ожидают в воскресенье вечером или даже в понедельник. Сейчас в пресс-центре одновременно находятся 20-25 журналистов. Судя по разговорам, они из разных стран — тут есть журналисты из России, Украины, Германии, соседней Швеции и самой Финляндии.

Одновременно с аккредитациями журналистам выдают бесплатные проездные на общественный транспорт на четыре дня, а также сувенирные сумки, блокноты и ручки. Кроме того, в пресс-центре с гордостью выдают многоразовые пластиковые бутылки для наполнения водой из-под крана. «Наполните свою бутылку высококачественной водой хельсинского водопровода», — гласит надпись на бутылке.

Ранее пресс-центр мероприятия сообщил, что на переговоры двух президентов зарегистрировано 1436 журналистов. Заявки на аккредитацию поступили из 61 страны мира. Из России в Хельсинки приезжает более чем 200 журналистов.

Сам саммит пройдёт в президентском дворце, а в пресс-центре в «Финляндия-Тало» будет организована прямая трансляция.

Интересно, что на соседнем с конгресс-центром здании мюзик-холла размещен большой электронный баннер, который попеременно показывает надпись на русском и английском языках: «Господин президент, добро пожаловать на землю свободной прессы». Также окрестности конгресс-центра оклеены листовками антиглобалистов, утверждающих, что место Путина и Трампа не в Хельсинки, а в Гааге.

В самом Хельсинки сейчас спокойная обстановка, о приближающемся саммите напоминают только полицейские наряды на основных перекрёстках. Что касается ситуации на границе, то сейчас, как убедился корреспондент РИА Новости, там действует усиленный контроль: например, финские пограничники опрашивают всех пассажиров поездов из России, с какой целью они следуют в Хельсинки, где будут жить и имеют ли обратные билеты. Таможенники осматривают багаж каждого пассажира.

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