В Хатаинском районе почтили память народного писателя Исмаила Шихлы

В Централизованной библиотечной системе Хатаинского района прошло мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения видного литератора, педагога, общественного деятеля, народного писателя Исмаила Шихлы (1919 — 1995 годы), организованное Главным управлением культуры города Баку, сообщает Trend Life.

Гостям была представлена выставка, на которой были представлены книги Исмаила Шихлы, а также фото и печатные издания, посвященные творчеству литератора, а также показаны кадры из кинофильма «Кура неукротимая».

На открытии было отмечено, что мероприятие организовано в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 100-летнего юбилея Исмаила Шихлы.

Сын писателя, председатель Объединения журналистов Эльчин Шихлы поделился воспоминаниями об отце, выразив багодарность за внимание, оказываемое творчеству и наследию Исмаила Шихлы.

Далее выступившие отметили большой вклад Исмаила Шихлы в национальную литературу, он был мастером слова, создавшего новую страницу в летописи художественного мышления азербайджанского народа. Видный представитель азербайджанской литературы XX века во всех своих произведениях создавал галерею ярких, глубоких образов, которые выделялись своей оригинальностью, и навсегда останутся в памяти читателей. Обогативший азербайджанскую прозу, роман Исмаила Шихлы «Буйная Кура» стал важной вехой в современной литературе Азербайджана.