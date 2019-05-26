В Харькове произошел масштабный пожар

Утром в воскресенье в украинском городе Харькове вспыхнул пожар по проспекту Индустриальному, 104-а. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС 26 мая.

На тушение пожара были направлены два отделения спасателей на автоцистернах. На момент их прибытия было установлено, что горит металлический ангар пилорамы, отходы древесины и брикеты на площади около 1000 м. кв.

Сложность пожара была повышена до №2. После этого дополнительно на тушение огня были направлены четыре отделения пожарных на автоцистернах и автолестница общим количеством 35 человек.

По последним данным, огонь удалось локализовать. Никто не пострадал. Устанавливается причина возгорания.