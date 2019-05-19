В Хабаровске поймали похитивших миллиарды долларов китайцев

В аэропорту Хабаровска задержаны двое граждан Китая, обвиняемых в многомиллиардном мошенничестве на своей родине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее словам, 41-летний мужчина и 66-летняя женщина входили в руководство преступного сообщества. Китайские граждане обвиняются в хищении 1,9 миллиарда долларов через финансовую пирамиду. Указывается, что от их деятельности пострадали свыше 1,5 миллиона человек.

В отделение полиции в России задержанные были доставлены в рамках приграничного сотрудничества российского МВД с министерством общественной безопасности КНР в провинции Хэйлунцзян.

Будут ли они экстрадированы на родину, в российском ведомстве не уточнили. В Китае они находятся в розыске (lenta.ru)