В Хабаровске поймали похитивших миллиарды долларов китайцев

В  аэропорту  Хабаровска задержаны  двое граждан Китая, обвиняемых в многомиллиардном мошенничестве на своей родине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее словам, 41-летний мужчина и 66-летняя женщина входили в руководство преступного сообщества. Китайские граждане обвиняются в хищении 1,9 миллиарда долларов через финансовую пирамиду. Указывается, что от их деятельности пострадали свыше 1,5 миллиона человек.

В отделение полиции в России задержанные были доставлены в рамках приграничного сотрудничества российского МВД с министерством общественной безопасности КНР в провинции Хэйлунцзян.

Будут ли они экстрадированы на родину, в российском ведомстве не уточнили. В Китае они находятся в розыске (lenta.ru)

| 2019-05-20T00:42:17+00:00 20 мая 2019, 00:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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