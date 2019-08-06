В Гюмри самолетам авиакомпании «Победа» недоливали топливо

Причиной закрытия рейсов российской низкобюджетной авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») из Москвы в армянский Гюмри в зимнем расписании является недолив топлива в аэропорту, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

Ранее о том, что лоукостер закрывает рейсы Москва-Гюмри из-за недолива топлива в армянском аэропорту, РИА Новости сообщил источник в авиакомпании. Он отметил, что в аэропорту Гюмри топливозаправочная компания периодически практикует недолив топлива. По словам источника, «Победа» неоднократно обращалась к руководству аэропорта с требованием разобраться. Однако меры аэропорта недостаточны,и топливозаправщик продолжает практику недолива.