В Гюмри самолетам авиакомпании «Победа» недоливали топливо

Причиной закрытия рейсов российской низкобюджетной авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») из Москвы в армянский Гюмри в зимнем расписании является недолив топлива в аэропорту, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

Ранее о том, что лоукостер закрывает рейсы Москва-Гюмри из-за недолива топлива в армянском аэропорту, РИА Новости сообщил источник в авиакомпании. Он отметил, что в аэропорту Гюмри топливозаправочная компания периодически практикует недолив топлива. По словам источника, «Победа» неоднократно обращалась к руководству аэропорта с требованием разобраться. Однако меры аэропорта недостаточны,и топливозаправщик продолжает практику недолива.

| 2019-08-06T16:36:12+00:00 6 августа 2019, 19:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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