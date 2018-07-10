В Гяндже пресечена незаконная акция, пострадали двое полицейских

Сегодня вечером в Гяндже группа лиц пыталась провести незаконную акцию.

Как сообщает местное бюро АПА, около 200 лиц пыталась нарушить стабильность, провести незаконную акцию с целью осуществления беспорядков. Однако, в результате мер полиции акция была пресечена.

По сообщению, задержано около 30 участников беспорядков.

В ходе разгона 2 сотрудникам полиции были нанесены травмы.

В настоящее время порядок в Гяндже восстановлен, правоохранительные органы полностью контролируют обстановку.

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| 2018-07-10T22:26:15+00:00 10 июля 2018, 22:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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