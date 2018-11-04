В Гяндже ликвидированы радикалы, готовившие теракты в Азербайджане

Служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана в воскресенье, четвертого ноября заявила об уничтожении двух радикальных экстремистов в городе Гянджа. По данным ведомства, они готовили теракты на территории Азербайджана.

«Служба Государственной безопасности приступила к неотложным оперативным мерам после подтверждения информации о том, что члены радикальной религиозно-экстремистской группировки Фамиль Фазиль оглу Алекперов и Рустам Рафаэль оглу Рзаев приобрели оружие и взрывчатые вещества и планируют совершение террористических актов на территории страны», — сообщили в Центре по связям с общественностью СГБ.

В ходе операции по обезоруживанию террористов, которая прошла в Гяндже, был остановлен автомобиль, в котором находились Рустам Рзаев и Фамиль Алекперов, уточнили в ведомстве.

«Террористы оказали вооруженное сопротивление и открыли огонь. В результате ответных мер Алекперов и Рзаев были уничтожены», — отметили в СГБ.

В ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты один автомат Калашникова, ручная граната F1, три тротиловые шашки, каждая из которых весит 200 граммов, к взрывчатке прилагались три электронных детонатора.

По данному факту возбуждено уголовное дело, продолжаются оперативно следственные мероприятия.

Ранее в Гяндже произошло вооруженное нападение на Эльмара Велиева — главу ИВ города. Он и его телохранитель пострадали в результате нападения. Подозреваемый в совершении преступления, 35-летний гражданин России Юнис Сафаров, был задержан сотрудниками полиции на месте событий. Было возбуждено уголовное дело, правоохранительные органы квалифицировали случившееся как «заранее спланированный теракт с целью создания в стране ажиотажа, хаоса и паники и, в конечном итоге, организации насильственного захвата власти (ru.sputnik.az).

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