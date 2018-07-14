В Гватемале задержали около тонны кокаина с фото футболиста Неймара

Более 0,8 тонны кокаина конфискованы на борту небольшой подводной лодки, задержанной в 350 километрах от берегов Гватемалы, сообщает в пятницу прокуратура центральноамериканской страны.

По данным ведомства, всего на борту подлодки находилось 823 пакета кокаина, каждый весом в один килограмм, на многих из них была размещена фотография знаменитого бразильского футболиста Неймара в форме «Барселоны».

В состав экипажа подводной лодки входили три гражданина Колумбии, которых задержали. Примерная стоимость изъятого кокаина на «черном рынке» составляет 11,5 миллиона долларов США.

 

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| 2018-07-14T09:23:59+00:00 14 июля 2018, 09:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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