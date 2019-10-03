В ГУП расследуют видеозапись о получении взятки сотрудниками дорожной полиции

Главное управление полиции города Баку прокомментировало распространенную в социальных сетях видеозапись о даче взятки водителем сотрудникам дорожной полиции в столице.

В ответ на запрос Report в пресс-службы Управления заявили, что им известно о данной видеозаписи.

Было отмечено, что ведется расследование и будут предоставлены подробности.

Напомним, что в распространившейся в соцсетях видеозаписи видно, как сотрудник полиции остановил водителя на улице Зии Буниятова в Баку для того, что выписать штраф. Затем водитель сел в полицейскую машину и поговорил с другим полицейским. Утверждается, что стражи порядка получили взятку и не выписали штраф водителю.

| 2019-10-03T16:45:47+00:00 3 октября 2019, 20:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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