В ГУП расследуют видеозапись о получении взятки сотрудниками дорожной полиции

Главное управление полиции города Баку прокомментировало распространенную в социальных сетях видеозапись о даче взятки водителем сотрудникам дорожной полиции в столице.

В ответ на запрос Report в пресс-службы Управления заявили, что им известно о данной видеозаписи.

Было отмечено, что ведется расследование и будут предоставлены подробности.

Напомним, что в распространившейся в соцсетях видеозаписи видно, как сотрудник полиции остановил водителя на улице Зии Буниятова в Баку для того, что выписать штраф. Затем водитель сел в полицейскую машину и поговорил с другим полицейским. Утверждается, что стражи порядка получили взятку и не выписали штраф водителю.