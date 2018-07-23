В грузинском городе Ткибули шахтеры проводят акцию протеста

В центре города Ткибули рабочие угольных шахт начали акцию протеста.

Протестующие требуют немедленно освободить от занимаемых должностей руководство компании «Грузуголь», провести встречу с премьер-министром и усилить нормы безопасности на шахтах. Ожидается, что в акции также примут участие граждане.

На акцию шахтеров в Ткибули пришел мэр города Темур Чубинидзе. Он рассказал шахтерам, что провел телефонный разговор с генеральным директором «Сакнахшири» («Грузуголь») Джамбулом Джакели, который заявил, что сегодня требования шахтеров будут удовлетворены и все руководители, отставки которых требуют шахтеры, будут освобождены с занимаемых должностей.

Еще одним требованием участников акции является расследование причин трагедий 5 апреля и 16 июля и наказание виновных.

Отметим, 16 июля произошла вторая за последние шесть месяцев авария на шахте Миндели в регионе Ткибули Грузии. В результате аварии погибли 4 человека, еще шестеро получили травмы. В произошедшей в апреле 2018 года первой аварии погибли 6 человек.

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