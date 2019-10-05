В Грузии желают скорейшего восстановления авиасообщений с РФ

Глава грузинского МИД Давид Залкалиани заявил, что страна желает скорейшего возобновления прямых рейсов в Россию, сообщает РИА Новости.

Министр отметил, что в Тбилиси только приветствуют ускорение данного процесса.

По его словам, туризм и отношения между народами являются направлениями, содействующими деэскалации.

Грузинские власти ранее сообщили о рекордном снижении в аэропортах Тбилиси и Батуми турпотока из-за прекращения авиасообщения с Россией. Местный туристический сектор, по предварительной оценке, не досчитается более 700 миллионов долларов.