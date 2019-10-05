В Грузии желают скорейшего восстановления авиасообщений с РФ

Глава грузинского МИД Давид Залкалиани заявил, что страна желает скорейшего возобновления прямых рейсов в Россию, сообщает РИА Новости.

Министр отметил, что в Тбилиси только приветствуют ускорение данного процесса.

По его словам, туризм и отношения между народами являются направлениями, содействующими деэскалации.

Грузинские власти ранее сообщили о рекордном снижении в аэропортах Тбилиси и Батуми турпотока из-за прекращения авиасообщения с Россией. Местный туристический сектор, по предварительной оценке, не досчитается более 700 миллионов долларов.

| 2019-10-05T11:10:31+00:00 5 октября 2019, 11:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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