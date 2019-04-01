В Грузии запрещены пластиковые пакеты

С 1 апреля в Грузии запрещены производство, импорт и продажа пластиковых пакетов любой толщины.

Об этом сообщает издание «Грузия онлайн».

За нарушение данных правил предприниматель будет оштрафован на 500 лари (почти 320 манатов — ред.) с конфискацией товара. В случае повторения нарушения сумма будет удвоена.

Производителей пакетов будет контролировать Департамент надзора за охраной окружающей среды Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии. Надзор за импортом будет осуществлять таможенная служба Министерства финансов. Реализаторов будут проверять органы местного самоуправления.

| 2019-04-01T13:35:30+00:00 1 апреля 2019, 14:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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