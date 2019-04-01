В Грузии запрещены пластиковые пакеты

С 1 апреля в Грузии запрещены производство, импорт и продажа пластиковых пакетов любой толщины.

Об этом сообщает издание «Грузия онлайн».

За нарушение данных правил предприниматель будет оштрафован на 500 лари (почти 320 манатов — ред.) с конфискацией товара. В случае повторения нарушения сумма будет удвоена.

Производителей пакетов будет контролировать Департамент надзора за охраной окружающей среды Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии. Надзор за импортом будет осуществлять таможенная служба Министерства финансов. Реализаторов будут проверять органы местного самоуправления.