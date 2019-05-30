В Грузии задержаны высокопоставленные лица

Прокуратура Аджарии задержала нескольких бывших и бывших высокопоставленных чиновников региона, в том числе бывшего мэра Батуми Георгия Ермакова, заместителя министра образования, культуры и спорта Баграта Манвелидзе, заместителя министра финансов и экономики Арчила Ванадзе, вице-мэра Батуми Тенгиза Петридзе, главу Службы мунициального имущества и управления сервисами Эгарслана Ломадзе, зам. начальника «Управления городской инфрастуруктуры и благоустройства» Батуми Владимира Хинтибидзе, начальника отдела закупок мэрии Батуми Беку Халваши.

Как было сказано сегодня на брифинге в прокуратуре, задержанным предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями и растрате крупной суммы государственных средств, совершенной с использованием служебного положения.

Дело касается обстоятельств электронного тендера на строительство в Батуми жилого дома в рамках т.н. «дешевого жилья», который мэрия Батуми объявила 9 октября 2015.

Согласно позиции обвинения, из-за злоупотребления служебными полномочиями с использованием служебного положения со стороны руководителя мэрии Батуми и сотрудников разных уровней, что выразилось в незаконном присвоении преимущества компании «Конвент Джорджия» и незаконном зачислении этой компании авансовой суммы, были существенно нарушены законные интересы государства. Согласно заключению Службы государственного аудита, это привело к растрате крупной денежной суммы в размере 1 370 076,00 лари, что нанесло муниципалитету значительный материальный ущерб.

«Учитывая общественный интерес к делу, прокуратура Грузии периодически будет информировать общественность о ходе расследования», — заявили на брифинге.(1tv.ge)