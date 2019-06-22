В Грузии задержали пенсионера, готовящегося использовать коктейли Молотова на митинге

Сотрудники МВД Грузии задержали 70-летнего мужчину за изготовление так называемых коктейлей Молотова, которые он собирался использовать в пятницу на митинге в Тбилиси у здания парламента. Об этом, как передает ТАСС, сообщил представитель ведомства Мамука Челидзе.

«Правоохранители при обыске двора жилого дома 70-летнего мужчины изъяли 12 бутылок так называемого коктейля Молотова, изготовленного кустарным способом, и материалы, необходимые для их приготовления. Полиция задержала обвиняемого в тот момент, когда он собирался использовать указанные взрывные вещества на акции протеста у парламента», — сказал Челидзе.

Задержанному грозит тюремный срок от трех до шести лет, добавил полицейский.