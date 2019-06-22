В Грузии задержали пенсионера, готовящегося использовать коктейли Молотова на митинге

Сотрудники МВД Грузии задержали 70-летнего мужчину за изготовление так называемых коктейлей Молотова, которые он собирался использовать в пятницу на митинге в Тбилиси у здания парламента. Об этом, как передает  ТАСС, сообщил представитель ведомства Мамука Челидзе.

«Правоохранители при обыске двора жилого дома 70-летнего мужчины изъяли 12 бутылок так называемого коктейля Молотова, изготовленного кустарным способом, и материалы, необходимые для их приготовления. Полиция задержала обвиняемого в тот момент, когда он собирался использовать указанные взрывные вещества на акции протеста у парламента», — сказал Челидзе.

Задержанному грозит тюремный срок от трех до шести лет, добавил полицейский.

| 2019-06-22T00:46:10+00:00 22 июня 2019, 05:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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