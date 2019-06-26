В Грузии выполнили еще одно требование протестующих

Изолятор временного содержания покинули все лица, задержанные в ходе событий, произошедших в Тбилиси 20-21 июня, передает apsny.ge.

Напомним, что это третье требование участников продолжающейся уже шесть дней в центре Тбилиси акции. Ранее были выполнены требования об отставке председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе и проведении следующих выборов в парламент по пропорциональной системе. Остается еще одно, главное требование — отставка министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария.

Поводом для акций стал визит в Грузию российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который публично поддерживает независимость грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.

| 2019-06-26T16:39:20+00:00 26 июня 2019, 21:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss