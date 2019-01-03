В Грузии свиной грипп за месяц убил шесть человек

Шесть человек умерли в Грузии от «свиного гриппа» за месяц, сообщил глава Центра по контролю заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

«На данный момент в стране лабораторно зафиксировано 144 случая заболевания вирусом гриппа, шесть человек скончались», — сказал Гамкрелидзе журналистам.

По его словам, динамика роста случаев заболевания в стране умеренная, однако отмечается больше случаев осложнений.

«На 100 тысяч жителей вирус гриппа фиксируется у 227 человек, эти данные входят в норму. Мы далеко от пика эпидемии. Эпидемиологическая граница — это 500 человек»,- добавил Гамкрелидзе.

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