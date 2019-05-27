В Грузии создана новая политическая партия

Бывшие члены правящей партии «Грузинская мечта» создали партию «Во имя справедливости».

Об этом на пресс-конференции заявила один из учредителей новой партии — Эка Беселиа.

По ее словам, основная цель партии заключается в восстановлении в стране справедливости.

Учредительный съезд партии состоится 20 июня.

Наряду с Э.Беселиа, учредителями партии являются Звиад Квачантирадзе и Гедеван Попхадзе. Они заявили о намерении проводить с политиками и различными политическими партиями связанные с партией консультации. (report)