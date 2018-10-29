В Грузии состоится второй тур президентских выборов

Независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили набирает 38,6% голосов – меньше 50%, необходимых для окончательной победы в первом туре президентских выборов, сообщается на сайте ЦИК Грузии по результатам обработки 98,25% данных с участков.
Кандидат от оппозиции Григол Вашадзе получает 37,75%. Он вместе с Зурабишвили вышел во второй тур выборов.
Выборы президента прошли в Грузии в воскресенье, итоговая явка составила 46,74%.
Это были последние выборы путем прямого голосования, с 2023 года главу государства станут выбирать 300 делегатов.
78 просмотров