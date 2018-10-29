В Грузии состоится второй тур президентских выборов

Независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили набирает 38,6% голосов – меньше 50%, необходимых для окончательной победы в первом туре президентских выборов, сообщается на сайте ЦИК Грузии по результатам обработки 98,25% данных с участков.

Кандидат от оппозиции Григол Вашадзе получает 37,75%. Он вместе с Зурабишвили вышел во второй тур выборов.

Выборы президента прошли в Грузии в воскресенье, итоговая явка составила 46,74%.

Это были последние выборы путем прямого голосования, с 2023 года главу государства станут выбирать 300 делегатов.

 

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| 2018-10-29T08:03:34+00:00 29 октября 2018, 08:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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