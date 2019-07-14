В Грузии сильная сель затопила населённое азербайджанцами село

Сильная сель нанесла серьёзный урон населённому азербайджанцами селу Кирядж Муганлы в Марнеульском районе Грузии.

Как передаёт грузинское бюро Report, в результате непрекращающихся дождей в последние дни сельские дороги, посевные площади и подвалы жилых домов были затоплены.

По словам жителей села, с последствиями сели им приходится сталкиваться ежегодно по причине непригодного состояния сельской дренажной системы. Жители также отметили, что хотя и обращались в соответствующие структуры множество раз, проблема остаётся нерешённой по сей день.

Привлечённая в село спецтехника уже расчистила дороги. Жители требуют также очистки их дворов.

Глава Марнеульского района Заур Даргаллы посетил село Кирядж Муганлы для ознакомления с последствиями природного явления.

Он заявил, что было сделано обращение в соответствующие инстанции для оказания дополнительной помощи ликвидации последствий сели .

| 2019-07-14T20:37:12+00:00 14 июля 2019, 20:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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