В Грузии сильная сель затопила населённое азербайджанцами село

Сильная сель нанесла серьёзный урон населённому азербайджанцами селу Кирядж Муганлы в Марнеульском районе Грузии.

Как передаёт грузинское бюро Report, в результате непрекращающихся дождей в последние дни сельские дороги, посевные площади и подвалы жилых домов были затоплены.

По словам жителей села, с последствиями сели им приходится сталкиваться ежегодно по причине непригодного состояния сельской дренажной системы. Жители также отметили, что хотя и обращались в соответствующие структуры множество раз, проблема остаётся нерешённой по сей день.

Привлечённая в село спецтехника уже расчистила дороги. Жители требуют также очистки их дворов.

Глава Марнеульского района Заур Даргаллы посетил село Кирядж Муганлы для ознакомления с последствиями природного явления.

Он заявил, что было сделано обращение в соответствующие инстанции для оказания дополнительной помощи ликвидации последствий сели .