В Грузии прошли автошествия с требованием отставки главы МВД

В Тбилиси прошло автошествие с требованием отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария.

Шествие, на котором были скандированы лозунги «Гахария, уходи», «Россия — оккупант», было организовано сторонниками оппозиционной партии «Единое национальное движение» и общественными активистами.

Автошествие, начавшееся с Первой площади республики, продолжилось до бизнес-центра, принадлежащего председателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили.

Аналогичные акции прошли в Гори, Зугдиди и Телави.(report)