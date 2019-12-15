В Грузии прошел протест против задержания в Южной Осетии известного врача

В Тбилиси в воскресенье, 15 декабря, сотни человек вышли на акцию в поддержку врача Важи Гаприндашвили, которого уже более месяца удерживают в тюрьме в самопровозглашенной Южной Осетии. Митингующие собрались на площади Первой Республики, откуда отправились автомобильной колонной в село Одзиси Душетского района, расположенное на границе с Южной Осетией.

В акции приняли участие родственники и коллеги Гаприндашвили, а также политики и гражданские активисты. Многие из них надели футболки с фотографией задержанного врача. Участники выступили с требованием освободить Гаприндашвили из-под стражи и выпустили в воздух белые воздушные шары с привязанным к ним медицинским халатом, сообщают грузинские СМИ.

Гаприндашвили — известный в Грузии врач, возглавляющий национальный Союз травматологов-ортопедов, — был задержан 9 ноября в Южной Осетии по обвинению в незаконном пересечении границы. Против него завели дело по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ (!). Гаприндашвили арестован на два месяца на время предварительного следствия и находится в тюрьме в Цхинвали.