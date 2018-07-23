В Грузии пройдут военные учения Noble Partner–2018

В Грузии 1-15 августа в четвертый раз пройдут ежегодные многонациональные военные учения Noble Partner–2018.

Как сообщил министр обороны Грузии Леван Изория, учения внесут значительный вклад в приближение грузинской армии к стандартам НАТО. Тот факт, что учения будут организованы именно в Грузии, является показателем доверия партнеров по НАТО к стране, считает министр.

«Учения нацелены на укрепление мира и стабильности в регионе», — сказал Изория.

Руководитель учений, глава Восточного командования сухопутных войск ВС Грузии генерал Шавлего Табатадзе отметил, что в нынешнем году выросло число стран-участниц учений.

По его словам, в учениях примут участие три тысячи военных из 13 стран, в том числе Грузии, США, Великобритании, Германии, Эстонии, Франции, Литвы, Польши, Норвегии, Турции и других.

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