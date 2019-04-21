В Грузии произошли столкновения силовиков с протестующими

В Панкисском ущелье Грузии около 500 человек протестуют против строительства микрогидроэлектростанции «Хадори-3». К месту протеста прибыли бойцы спецназа МВД, сообщает Rustavi2.

Протестующие стали кидать в силовиков камни, после чего те попытались разогнать толпу. Спецназовцы применили слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки. В результате пострадали трое местных жителей, двоих госпитализировали. К месту инцидента прибывают новые подразделения полиции.

Позднее с жителями населенных пунктов Панкисского ущелья встретился замглавы МВД Грузии Каха Сабанадзе. Он заявил, что строительные работы временно приостановлены, и предложил начать переговоры в Телави.

Как утверждают строящие микро-ГЭС компании, станция не нанесет экологического ущерба Панкисскому ущелью. Ранее на этой неделе ущелье посетили министр регионального развития Майя Цкитишвили, глава Минсельхоза Леван Давиташвили и министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава. Чиновники обещали местным жителям еще раз обсудить вопрос строительства, передает «Интерфакс».