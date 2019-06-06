В Грузии произошла потасовка между полицейскими и местными армянами

Город Ахалкалаки в Грузии произошла потасовка между полицейскими и местными армянами.

Сотрудники патрульной полиции в Ахалкалаки остановили водителя из-за нарушения правил дорожного движения. Во время штрафования водителя в административном порядке, несколько местных жителей в поддержку водителя оказали сопротивление сотрудникам патрульной полиции. Они сначало словесно оскорбили правоохранителей, а потом оказали физическое сопротивление.

За оказание сопротивления полиции (по 173 статье УК Грузии) и за мелкое хулиганство (статья 166 УК Грузии) полиция задержала 2 лиц в Ахалдкалаки в административном порядке. Задержанные переведены в отделение полиции.(report)