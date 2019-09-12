В Грузии проходят курсы горной подготовки с участием азербайджанских военнослужащих

С участием военнослужащих Грузии, Азербайджана и Турции проходят летние курсы горной подготовки.

Как передает Report, об этом сообщило министерство обороны Грузии.

В учебном центре горной подготовки Сачхере имени Бесика Кутателадзе проходят обучение трое военнослужащих из Грузии и, в целом, 13 военных из Азербайджана и Турции.

В рамках учений военнослужащие осваивают скалолазание, спуск со скал, преодоление полосы препятствий, отрабатывают навыки передвижения в условиях гористой местности и преодоление рек.

Курс, проводимый в рамках трехстороннего сотрудничества Грузии, Азербайджана и Турции, завершится 16 сентября. Окончившим курс военным будут вручены сертификаты.

| 2019-09-12T12:57:39+00:00 12 сентября 2019, 14:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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