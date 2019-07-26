В Грузии приступили к ремонту азербайджаноязычной школы

В селе Муганлы Гардабанского района Грузии приступили к ремонтно-восстановительным работам в азербайджаноязычной школе, которая долгие годы находится в непригодном состоянии.

Об этом местному бюро Report сказал зампредседателя Сакребуло Гардабанского района Рафи Оруджов.

По его словам, ремонта в школе села Муганлы в районе ждали с нетерпением: «На ремонтно-восстановительные работы из госбюджета выделено 305 тыс. лари. Гарантировано, что ремонтные работы завершатся до 10 сентября».

Р.Оруджов отметил, что в ходе ремонтных работ будут устранены серьезные недостатки и проблемы в учебном заведении.

Отметим, что в сельской школе Муганлы учатся около 500 учеников, их обучением и воспитанием занимаются около 60 учителей. Трехэтажное учебное заведение сдано в пользование более 40 лет назад, но по сей день не было капитально отремонтировано.