В Грузии приступили к ремонту азербайджаноязычной школы

В селе Муганлы Гардабанского района Грузии приступили к ремонтно-восстановительным работам в азербайджаноязычной школе, которая долгие годы находится в непригодном состоянии.

Об этом местному бюро Report сказал зампредседателя Сакребуло Гардабанского района Рафи Оруджов.

По его словам, ремонта в школе села Муганлы в районе ждали с нетерпением: «На ремонтно-восстановительные работы  из госбюджета выделено 305 тыс. лари. Гарантировано, что ремонтные работы завершатся до 10 сентября».

Р.Оруджов отметил, что в ходе ремонтных работ будут устранены серьезные недостатки и проблемы в учебном заведении.

Отметим, что в сельской школе Муганлы учатся около 500 учеников, их обучением и воспитанием занимаются около 60 учителей. Трехэтажное учебное заведение сдано в пользование более 40 лет назад, но по сей день не было капитально отремонтировано.

| 2019-07-26T17:50:36+00:00 26 июля 2019, 21:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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