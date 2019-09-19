В Грузии планируется проведение очередного заседания комиссии по делимитации границы

Трехстороннее сотрудничество между Азербайджаном, Турцией и Грузией играет большую роль в развитии и стабильности региона. Об этом журналистам сказал замминистра иностранных дел, спецпредставитель Президента Азербайджана по вопросам границы и Каспийского моря Халаф Халафов, сообщает в четверг Trend.

Он также сказал, что очередное заседание комиссии по делимитации азербайджано-грузинской границы пройдет в Грузии, отметив, что в августе был завершен первый этап обсуждений.

Замминистра добавил, что, помимо сотрудничества с западными партнерами, Азербайджан успешно реализует проекты на основе взаимного уважения и взаимных интересов также с соседними государствами.