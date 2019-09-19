В Грузии планируется проведение очередного заседания комиссии по делимитации границы

Трехстороннее сотрудничество между Азербайджаном, Турцией и Грузией играет большую роль в развитии и стабильности региона. Об этом журналистам сказал замминистра иностранных дел, спецпредставитель Президента Азербайджана по вопросам границы и Каспийского моря Халаф Халафов, сообщает в четверг Trend.

Он также сказал, что очередное заседание комиссии по делимитации азербайджано-грузинской границы пройдет в Грузии, отметив, что в августе был завершен первый этап обсуждений.

Замминистра добавил, что, помимо сотрудничества с западными партнерами, Азербайджан успешно реализует проекты на основе взаимного уважения и взаимных интересов также с соседними государствами.

| 2019-09-19T12:50:34+00:00 19 сентября 2019, 13:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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