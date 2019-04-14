В Грузии отметили 149 годовщину рождения Наримана Нариманова

В Грузии отметили 149 годовщину рождения выдающего общественно-политического и литературного деятеля Азербайджана Наримана Нариманова.

Как передаёт грузинское бюро Report, церемония поминовения была проведена перед памятником Н.Нариманова в Марнеули при совместной организации Центра интеграции Азербайджанцев Грузии(ЦИАГ) и Памятного музея им. Н.Нариманова в Тбилиси.

В церемонии приняли участие интеллигенция, учащиеся, молодёжь и представители общественности. Участники церемонии возложили цветы к памятнику и помянули деятеля с почтением.

| 2019-04-14T17:28:14+00:00 14 апреля 2019, 17:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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